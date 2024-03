Sampdoria, il baby Leoni convince subito: e la Juventus si è già interessata

Diciassette anni appena compiuti ma subito protagonista: in pochi si aspettavano un impatto così in Serie B per il baby difensore della Sampdoria Giovanni Leoni, centrale classe 2006 (nato a dicembre) approdato a Genova dal Padova a gennaio. Il club blucerchiato ha prelevato il ragazzo in prestito con diritto di riscatto dai veneti, eppure ci si attendeva un periodo di adattamento tra primavera e prima squadra per il giocatore nato a Roma e cresciuto nelle giovanili biancorosse. Invece, complici i tanti infortuni che hanno martoriato la Samp, Leoni è stato immediatamente lanciato nella mischia da Andrea Pirlo: prima una manciata di minuti con Modena e Brescia poi da titolare, nelle ultime tre partite della formazione ligure.



Leoni ha convinto subito, ha saputo reagire all'errore commesso con il Brescia, e ha aiutato la retroguardia della Samp, finendo addirittura nella 'top 11' di Serie B. Il tecnico ha fiducia in lui e la dirigenza anche, tanto è vero che già da tempo il ds Mancini e Manfredi starebbero valutando il suo acquisto a titolo definitivo a giugno. Le prestazioni di Leoni però non stanno passando inosservate: già alcune società di Serie A si sarebbero interessate al calciatore, e tra loro ci sarebbe anche addirittura la Juventus.



Secondo La Gazzetta dello Sport il club bianconero, sempre molto attento al mercato dei giovani, avrebbe già messo nel mirino Leoni e starebbe seguendo le sue prestazioni. Le prossime settimane saranno cruciali in tal senso, ma nel frattempo la Samp, in piena corsa playoff, si gode il suo gioiellino e studia una formula vantaggiosa per poterlo trattenere anche in vista del prossimo campionato.