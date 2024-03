Sampdoria, Leoni ancora titolare, e si studia già il riscatto: si può ridiscutere con il Padova

A gennaio, tra le operazioni di mercato in entrata per la Sampdoria, inizialmente nessuno aveva prestato grande attenzione all'arrivo di Giovanni Leoni a Genova. Il giocatore, giovanissimo (è un classe 2006) era approdato in blucerchiato dal Padova ma inizialmente si pensava ad un suo impiego con la Primavera blucerchiata. L’emergenza difensiva però ha costretto la Samp a schierarlo: Leoni ha giocato due spezzoni di gara, e la settimana scorsa ha disputato la sua prima partita da titolare in cadetteria, contro la FeralpiSalò. Tra l'altro, visti i problemi fisici accusati da Piccini, non ancora totalmente smaltiti, il difensore potrebbe avere una nuova occasione da titolare a Marassi lunedì con l'Ascoli.



Leoni ha subito impressionato per personalità e maturità, e la Sampdoria sta già facendo delle riflessioni sul suo eventuale riscatto. Il Padova e i blucerchiati avevano trovato un accordo sulla base del prestito con diritto di riscatto fissato a 1,5 milioni di euro, è probabile che la dirigenza doriana possa cercare un nuovo accordo con i veneti per assicurarsi definitivamente il cartellino del giovane centrale.