Uno dei giocatori meno impiegati dalla Sampdoria in questa stagione, e destinato a cambiare aria a gennaio, è il terzino sinistro Nicola Murru. La cosa curiosa è che entrambe le due ex squadre del laterale classe 1994 starebbero pensando ad un suo ritorno. Parliamo del Cagliari e del Torino.



La società rossoblù è quella in cui Murru è cresciuto sin da bambino, e nei giorni scorsi avrebbe effettuato alcuni sondaggi per il calciatore. Nelle ultime ore però anche l'ultimo club in ordine cronologico del mancino, ossia il Torino, si sarebbe mossa per lui. I granata secondo La Repubblica potrebbero proporre alla Samp uno scambio di prestiti, con Murru in Piemonte e l'esterno ex Milan Ricardo Rodriguez in blucerchiato.