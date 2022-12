L'avventura dell'ex esterno del Milan Andreaallanon è stata decisamente fortunata. Il giocatore, arrivato a Genova lo scorso gennaio, in blucerchiato ha totalizzato pochissime presenze. In questa stagione è fermo ad un unico gettone in campionato, in casa con il Monza. Gli acciacchi lo hanno condizionato già dallo scorso anno anche se curiosamente la Samp aveva deciso di rinnovare il suo contratto.Ieri, sul volo da Antalya per Istanbul ieri nel primo pomeriggio oltre a Dejan Stankovic e Nenad Sakic diretti ai funerali di Mihajlovic (i due rientreranno in Turchia alle 3.20 di martedì mattina, oggi l'allenamento sarà diretto da Palombo e Buono) c'era proprio Conti, perL'ex Atalanta è affetto da unada cui non riesce a guarire, scrive Il Secolo XIX, e starebbe valutando di recarsi inper farsi visitare dai professori Lempainen e Orava.Nel frattempo, viene soppesata anche la questione tecnica da parte del club. Il contratto di Conti, fresco di rinnovo, scade a giugno 2025 e pesa per circagià ampiamente stressate. E' una cifra troppo alta per un giocatore su cui la Samp e Stankovic non possono puntare. Inoltre, anche lo stesso Conti starebbe lanciando segnali di indecisione in merito al suo futuro a Bogliasco. La partenza di Bereszynski in teoria potrebbe liberare spazi, ma Conti sembra destinato a lasciare Genova. Il problema è che non ci sono offerte sul piatto per il calciatore classe 1994, a questo punto toccherà al suo agente Giuffredi e al ds Faggiano trovare una soluzione.