Il momento, per la Sampdoria e per Marco Giampaolo, è piuttosto delicato. Anche per questo motivo, prima del ritiro, l'intero Consiglio di Amministrazione del club blucerchiato si è recato al Mugnaini prima della partenza per il ritiro pre Verona.



Ieri a Bogliasco non mancava praticamente nessuno, fa sapere Il Secolo XIX. Da fuori Genova sono arrivati l'avvocato Antonio Romei e il direttore sportivo Daniele Faggiano, mentre Marco Lanna, Gianni Panconi e Alberto Bosco sono saliti al Poggio nel corso della mattinata. Romei in particolare ha abbracciato Giampaolo prima di intrattenersi con lui brevemente prima del rientro negli spogliatoi. In seguito, il CdA si è visto a pranzo con Faggiano e Osti.