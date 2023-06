Non ci saranno altri scossoni all'interno del management della Sampdoria, soprattutto a livello di Consiglio di Amministrazione, dopo le dimissioni di Antonio Romei. Il board doriano resterà quindi invariato, fatto salvo l'addio dell'ex braccio destro di Ferrero. Radrizzani e Manfredi infatti hanno confermato la loro fiducia all'attuale direttivo.



Resteranno quindi in carica Bosco, Panconi e Lanna, almeno sino al closing ufficiale previsto per settembre. Lanna peraltro resterà presidente: verranno a breve ridefinite le sue deleghe in vista del campionato di Serie B.