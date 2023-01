Come previsto, è arrivata la replica della Sampdoria al durissimo attacco di ieri di Edoardonei confronti del Consiglio di Amministrazione blucerchiato. Il club ha diramato una nota piuttosto lunga, che riporta la posizione dei quattro consiglieri, ossia il Presidente Marco, Antonio, Albertoe Gianni. Di seguito il testo integrale."Il presidente Marco Lanna e i membri del Consiglio di Amministrazione di U.C. Sampdoria S.p.A. hanno letto con la doverosa attenzione la nota stampa pubblicata dal dott. Edoardo Garrone nella giornata di ieri.Pur convinti che i sempre più frequenti comunicati dei vari soggetti interessati all’acquisto della società debbano lasciare spazio ad interventi propositivi e concreti,di aver condannato al fallimento la proposta di Merlyn Partner.Posto che il bene della Sampdoria viene prima di qualsiasi cosa, a(il quale mai ha smesso di seguire le vicende societarie del club), nell’ambito di un’iniziativa di primari investitori che sia compatibile con l’attuale scenario.In relazione alla proposta avanzata da Merlyn Partner, ci permettiamo di segnalare come l’unica richiesta di competenza del CdA era quella di, per poi consentire a Merlyn di procedere alla ricostituzione del capitale stesso sul presupposto (mai verificato) che le banche creditrici della società accettassero di ristrutturare il loro credito nei termini proposti da Merlyn Partner e che l’azionista di maggioranza deliberasse in sede assembleare la successiva ricostituzione dello stesso.Come rappresentato nella nostra Relazione agli Azionisti (inviata anche a Metis Sporting Sarl, società controllata da Merlyn Partner, in vista dell’Assemblea del 5 gennaio scorso), non si è acceduto a tale richiesta in quanto, circostanza confermata da primari consulenti legali che assistono la società. Oltretutto, se il CdA avesse dato seguito alla richiesta del fondo Merlyn, in difetto di un previo accordo con l’azionista e con le banche in merito alle condizioni proposte dal fondo, il Consiglio avrebbe messo a serio rischio il club. Ricordiamo a tal riguardo come l’approvazione delle operazioni sul capitale sia di responsabilità e(che possono solo proporle).Il Consiglio, dal primo giorno che si è insediato, ha operato e continua ad operare per assicurare la prosecuzione dell’attività del club e lo sta facendo in unità di intenti e – come vogliamo ribadire a scanso di possibili equivoci – in assoluta autonomia, indipendenza e “solitudine”che evidentemente all’esterno non vengono riconosciute tali, ma che, possiamo assicurare, hanno avuto necessità di grande abnegazione e competenza., ribadendo che i confronti e gli approfondimenti sulla situazione del club non devono trovare nei comunicati il luogo a ciò deputato, specie quando vi è un primario advisor, Banca Lazard, nominato dal trustee, che ha proprio il compito di agevolare il passaggio di proprietà del club e con il quale siamo certi si possano valutare le opportunità di supporto ai dialoghi ancora oggi presenti con possibili investitori di primario livello."