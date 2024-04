Sampdoria, il club indaga ma l'intossicazione resta un mistero

Si continua ad indagare in casain merito al misteriosoche ha colpito la squadra pre Spezia. Anche la società si è mossa in prima persona per svelare il mistero, che resta piuttosto fitto. Il ristorante dei '3 Campanili' dove la Samp ha consumato il pasto il giorno prima è infatti soltanto una location, in attesa che venga predisposta Casa Samp, dove è presente una sala da pranzo con vista sul centro sportivo e una cucina molto moderna.Oggi i giocatori fanno le colazioni e i pranzi al bar ristorante del campo "3 Campanili", in fasce orarie chiuse al pubblico, ma il cibo viene portato lì tramite un furgone, che peraltro è coordinata da uno chef e dal suo staff che lavorano in esclusiva per il club blucerchiato. Lo stesso chef segue la squadra in trasferta, arrivando uno o due giorni prima negli hotel sede del ritiro, e mediamente tra prima squadra, giovanili e femminile ogni giorno vengono preparati circa 200 pasti.

Tra l'altro, anche gli alimenti provengono da fornitori descritti come 'selezionati', alcuni storici, scrive Il Secolo XIX. Radrizzani e Legrottaglie, e in seguito Manfredi, hanno introdotto sin dal ritiro la novità della colazione e del pranzo di squadra, e il presidente blucerchiato ha investito molto nell. E' stato assunto un secondo nutrizionista,oltre al già presente Marco Sassi, ossia Luca Naitana, che lavora con il direttore sanitario Luca Garriboli. Naitana dà le indicazioni allo chef, che prepara i piatti in base a quanto suggerito dal nutrizionista.