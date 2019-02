Nella Sampdoria non sono tanti i giocatori in perfette condizioni fisiche. Parecchie defezioni e altrettanti infortuni, quelli occorsi alla truppa blucerchiata, che hanno spinto Marco Giampaolo ad una decisione piuttosto curiosa, ossia quella di aggregare alla truppa in partenza per San Siro ​Mohamed Bahlouli. Tranquilli, non è un acquisto di calciomercato di gennaio arrivato a Genova in sordina: il ragazzo alla Samp c'è già da qualche mese, per la precisione da luglio, quando i blucerchiati lo hanno strappato al Lione dove si era messo in mostra con prestazioni e numeri di altissimo livello.



Franco algerino, classe 2000, per Bahlouli sarà una giornata speciale: è nato proprio il 17 febbraio, e oggi festeggerà il compleanno. Lo farà a San Siro, con i 'grandi' della Sampdoria e al cospetto dell'Inter. Giampaolo lo ha premiato con una chiamata che era ormai questione di tempo, considerando le attese che venivano riposte su uno dei più interessanti prospetti del calcio francese.



In Primavera Bahlouli gioca da esterno offensivo nei tre giocatori a sostegno dell'unica punta, ma all'occorrenza può fare anche il centrocampista e il trequartista, o la seconda punta. Ha messo a segno 5 reti e un assist alla sua prima esperienza in Italia, si ispira a Messi e a Coutinho e ieri ha trovato anche il gol che è valso ai giovani blucerchiati il pareggio con il Sassuolo. Il tempo di gioire è stato poco: via a preparare la valigia, c'era da prendere un pullman direzione San Siro. Per un compleanno indimenticabile.