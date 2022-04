Il pubblico dellaè ben conscio della delicatezza della gara di domani, quando i blucerchiati alle 14.30 affronteranno laal Ferraris. Per questo motivo, i sostenitori doriani hanno risposto in maniera piuttosto convincente ai vari appelli per ripopolare lo stadio. La Gradinata Sud è andata completamente esaurita , e anche il dato sui biglietti conferma il trend.Sino a ieri erano stati staccati, di cui 440 per il settore ospiti. Gli ingressi venduti si aggiungeranno ai 9.066 abbonati per questo finale di stagione. L’obiettivo, tra oggi e domani, è di sforare nuovamente quotaallo stadio, per un Ferraris caldo e partecipe.