La partita con la, per la, sarà cruciale. In palio c'è una grossa fetta di salvezza, i blucerchiati lo sanno e stanno cercando di restituire brio e, soprattutto, agonismo ad una squadra apparsa piuttosto spenta contro il Bologna. Ci ha provato Marco Lanna, parlando a Quagliarella e compagni, e stanno tentando di farlo anche i tifosi genovesi.L'unico mezzo a disposizione dei sostenitori doriani sembra essere quello della, e la risposta è stata ottima. La Gradinata Sud, ancora una volta, è andata esaurita in pochi giorni, restano a disposizione però tagliandi per tutti gli altri settori dello stadio.