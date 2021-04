La partita con la Roma non è una gara come le altre in casa Sampdoria, specialmente da quando sulla poltrona di Corte Lambruschini siede un dichiarato tifoso romanista come Massimo Ferrero, e alla guida della formazione blucerchiata c'è un altro sostenitore giallorosso, ossia Claudio Ranieri. In questi giorni, in vista della sfida alla formazione capitolina, è in atto un vero e proprio 'derby' all'interno della Samp tra romanisti e laziali, in particolare Candreva e Keita, entrambi di fede biancoceleste.



Secondo Il Secolo XIX sarebbero già partiti da giorni veri e propri sfottò tra le due fazioni, con un patto comune: battere la Roma approfittando della possibile scarsa concentrazione della squadra di Fonseca tra una semifinale e l'altra.