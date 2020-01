Non solo movimenti in entrata per la Sampdoria, ma anche tante suggestioni in uscita: la dirigenza genovese ha fatto sapere di non voler cedere i titolari, a meno di offerte irrinunciabili, ma ci sono parecchie situazioni che vanno monitorate con attenzione. Una, ad esempio, riguarda anche Jeison Murillo, difensore centrale arrivato in estate dal Valencia in prestito con obbligo di riscatto e finito nel mirino del Galatasaray.



Secondo i rumors circolati sui media turchi, il club di Istanbul sarebbe pronto a mettere sul tavolo 750mila euro per il prestito, per poi intavolare eventualmente anche alcuni discorsi relativi al futuro. Lo stesso Murillo sarebbe solleticato all'idea di trasferirsi in Turchia, anche perchè alla Turk Telekom Arena troverebbe il compagno di nazionale Radamel Falcao. Più dubbi invece da parte della Sampdoria, perchè i blucerchiati parevano intenzionati a dare fiducia all'ex Inter - uscito dalle rotazioni dei titolari - in seguito all'infortunio di Ferrari.