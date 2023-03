Nelle ultime 48 ore, sono fiorite una ridda di voci in merito alla possibile cessione della Sampdoria. Una, ad esempio, riguarda il possibile dietrofront di Massimo Zanetti, patron della Segafredo che, dopo essersi avvicinato ai conti blucerchiati, si sarebbe chiamato fuori dalla vicenda. Secondo Il Secolo XIX il suo uomo di fiducia, Baraldi, continua a tacere. E' una situazione in cui la tattica ha il suo peso, come confermato anche dalla vicenda Barnaba che, secondo il quotidiano, sarebbe ancora in attesa dietro alle quinte.



Nel frattempo, è tornato a farsi sentire il presunto gruppo Al Thani. Questa volta, l'advisor della trattativa Francesco Console - il proprietario del Casale calcio vicino al fallimento - ha pubblicato su Instagram una storia con una bottiglia di Moet griffata Sampdoria, stappata, con scritto "Dedicato a te Gianluca" e l'aggiunta "We signed". Il sito Clubdoria46.it ha interpellato in merito Vidal, trustee blucerchiato, che ha tagliato corto invitando a "lasciar stare Console".