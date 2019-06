Il Milan di Marco Giampaolo continua a guardare a Genova per il futuro. L'interesse per il belga Dennis Praet, allenato e valorizzato dall'allenatore di Giulianova, è ormai arcinoto ma in questo inizio estate per i rossoneri è spuntata anche un'idea alternativa per un altro centrocampista della Sampdoria, Jakub Jankto.



Secondo il Corriere dello Sport, nel caso non dovesse concretizzarsi l'interesse per Praet, che la Samp valuta 25 milioni, il Diavolo potrebbe puntare al ceco ex Udinese, corteggiato a lungo già un anno fa prima del suo approdo a Genova, sponda blucerchiata. Jankto, che piace anche al Besiktas, dovrebbe costare almeno 15 milioni, quelli versati da Corte Lambruschini per il diritto di riscatto obbligatorio dall'Udinese. Una cifra del genere farebbe di Jankto un potenziale titolare, a meno che la dirigenza rossonera non riesca a prelevarlo in prestito.



Jankto è reduce da una stagione in ombra alla Sampdoria, anche perchè Giampaolo stesso gli ha spesso preferito Praet. A breve comunque dovrebbero riprendere i contatti tra il Milan e la Samp proprio per il centrocampista belga, che attualmente pare il prescelto da Maldini e Boban.