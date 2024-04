Sampdoria, il mistero dell'intossicazione alimentare. Anche la Primavera colpita una settimana fa?

La notizia diffusa dopo la partita con lo Spezia da Andrea Pirlo è stata abbastanza particolare. Il tecnico dellaha raccontato di come la squadra blucerchiata, alle prese con una delicatissima sfida playoff, sia stata colpita da un virus intestinale che ha decimato gli uomini a disposizione del mister. Ad esempio Depaoli non è stato impiegato dall'allenatore mentre Stojanovic ha dovuto prendere dei medicinali durante il match.Complessivamente, sarebbero stati unai giocatori interessati dal malanno. L'opzione più accreditata, sottolineata dallo stesso Pirlo, è che il problema gastro-intestinale sarebbe dipeso da qualcosa "Che abbiamo mangiato a Bogliasco". Nel mirino ci sarebbe ilnel centro sportivo doriano, dove peraltro i pasti vengono cucinati a Casa Samp, in attesa che la cucina del Mugnaini venga attivata definitivamente.

Il Secolo XIX racconta un retroscena: non sarebbe la prima volta che accade un fatto del genere alla Samp. Una settimana fa infatti ad essereprima della sfida persa con il Bologna a Bogliasco. L'altra opzione è che si tratti di un virus gastrointestinale, tipico di questo periodo, perché con la Ternana Girelle era stato male mentre a Palermo il giovane Leoni aveva vomitato e altri avevano accusato fastidi.