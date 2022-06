C'è una situazione da tenere monitorata in casa Sampdoria, e che riguarda l'esterno destro blucerchiato Antonio Candreva. L'esterno è seguito da tempo dal Monza, e ora il club di Berlusconi avrebbe già anche un'intesa con il calciatore. La fumata bianca sarebbe arrivata sulla base di un biennale da un milione di euro a stagione, riporta Tuttomonza.it.



Il problema è che Giampaolo ha chiesto in maniera specifica di non cedere titolari senza aver prima individuato un sostituto. Il tecnico sembra intenzionato a ripartire dal 4-5-1 o dal 4-1-4-1, entrambi schieramenti che prevedono l'impiego di un esterno destro. La partenza di Candreva si scontrerebbe con la volontà dell'allenatore, ma bisogna tenere conto pure della necessità di Corte Lambruschini di diminuire il monte ingaggi complessivo.