Tra le tante critiche che vengono mosse in queste ore a Marco Giampaolo ce n'è anche una di carattere tecnico. All'allenatore della Sampdoria vengono imputate alcune scelte sui cambi, due in particolare. Il primo riguarda il tardivo ingresso di Manolo Gabbiadini, sceso in campo al 71' minuto, il secondo il mancato impiego di Pussetto.



In realtà, entrambe le decisioni hanno delle motivazioni ben precise. Gabbiadini, entrato da esterno destro offensivo perché in quel momento la Samp stava spingendo e facendo bene mantenendo il 4-5-1, è stato utilizzato da metà ripresa perché negli ultimi allenamenti i dati avevano fornito indicazioni non ottimali dal punto di vista della forma e, per un calciatore reduce dal suo infortunio, rischiare sarebbe la scelta peggiore. Pussetto, invece, non è stato utilizzato a causa di un problema fisico: l'argentino in settimana aveva dovuto affrontare un problema ad un ginocchio,e Giampaolo ha preferito lasciarlo a riposo.