Uno dei giocatori più affidabili, nelle ultime stagioni della Sampdoria, è stato il terzino sinistro Tommaso Augello. Il laterale si è imposto come titolarissimo nella formazione blucerchiata, e ora anche altri club starebbero cominciando ad accorgersi del classe 1994. In particolare, a muoversi sarebbe stato il Napoli.



Secondo Sampnews24.com Spalletti starebbe cercando un esterno mancino basso come alternativa a Mario Rui, e gli azzurri avrebbero messo nel mirino proprio Augello, scovato a suo tempo dalla Sampdoria tra le fila dello Spezia.