La quantità di ammonizioni prese dal centrocampista della Sampdoria Morten Thorsby è davvero impressionante. Il norvegese, in stagione, ha già rimediato 6 gialli in 11 presenze, risultando il più 'cattivo' della Serie A. Thorsby comanda anche la classifica dei falli fatti, assieme a Pobega, con 31 fischi contro. Significa che mediamente ogni 5 falli, Thorsby recupera un cartellino.



Secondo Il Secolo XIX questo 'primato' non è assolutamente gradito a Thorsby, che ritiene di essere un po' finito nel mirino degli arbitri. Contro il Bologna, ad esempio, non è riuscito a nascondere la sua frustrazione. Stando al quotidiano per l'ex Herenveen la questione disciplinare sta diventando importante, tanto che ad alcuni compagni avrebbe manifestato il desiderio di provare a chiedere un incontro con Gianluca Rocchi, designatore arbitrale, in modo tale da ricevere dei chiarimenti. Non è difficile immaginare quale sarà la risposta dell'ex arbitro, anche perché l'iniziativa di un giocatore singolo sarebbe contraria a tutti i protocolli. In Italia non ci sono precedenti di questo tipo, la sensazione però è che se il trend dovesse rimanere questo, Thorsby non resterà in silenzio.



Gli arbitri da qualche tempo organizzano incontri nei centri sportivi di ogni squadra, ma il blucerchiato non vuole attendere. La sua paura è quella di farsi una nomea di giocatore troppo fisico, entrando nel mirino dei direttori di gara, e vorrebbe comprendere il metro di valutazione dei fischietti italiani.