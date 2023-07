Il portiere della Sampdoria Emil Audero è finito da tempo nel mirino di parecchie società di Serie A. Per lui si parla molto di Fiorentina, ma anche di Inter, Lazio e Juventus. Non sono però soltanto i club italiani a muoversi per lui, ma anche quelli esteri, ad esempio il Nottingham Forest.



La società bianconera aveva già provato a prendere Audero a gennaio, ricevendo un 'no' da parte del portiere, che aveva deciso di rimanere a Genova per non abbandonare la Samp, rinunciando anche ad un lauto stipendio. Adesso però la squadra di Premier League vorrebbe assicurarsi il giocatore, e Oltremanica si parla di un'offerta già formulata e pronta per essere recapitata alla Samp da circa 8 milioni di euro. L'altro nome sul taccuino del Nottingham è Dragowski dello Spezia.