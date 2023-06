Una delle figure ancora da sistemare, in casa Sampdoria, è quella del direttore sportivo. La sensazione però è che si vada verso una definizione, definizione che potrebbe arrivare anche nelle prossime ore con una conferma, quella di Mattia Baldini.



Il dirigente che ha assunto l'incarico di coordinatore dell'area tecnica blucerchiata nel momento più difficile della storia recente del club genovese sembrava in bilico, ma ora si stanno aprendo spiragli per una sua conferma. Secondo Il Secolo XIX Manfredi questa mattina incontrerà in sede Baldini, anche se il ds avrebbe già fatto un'ottima impressione a lui e a Radrizzani. Per questo motivo potrebbe arrivare a breve la firma per il rinnovo del suo contratto, con la carica di direttore sportivo, per lavorare insieme a Legrottaglie e Giani.