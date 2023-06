Nelle ultime settimane il nome di Fabio Paratici veniva accreditato da più parti come di fatto già consigliere ombra della Sampdoria di Radrizzani e Manfredi. Un'ipotesi rilanciata spesso, e ovviamente i tanti ex Juventus approdati in blucerchiato, oltre ad Andrea Pirlo, facevano pensare ad un collegamento tra il dirigente e il club di Corte Lambruschini. Ieri ad esempio oltre Pirlo sono stati ufficializzati anche Legrottaglie e Lorenzo Giani, entrambi legati in passato ai colori bianconeri.



Secondo Il Secolo XIX però, diversamente da quanto comunicato qualche tempo fa, Paratici non avrebbe avuto ruolo nella scelta Pirlo: al momento non risulterebbero coinvolgimenti né con la Samp né con nessun altro club. Anche il capitolo direttore sportivo per la Samp resta molto complesso. Si è parlato di un ritorno di fiamma per Baldini, viene fatto il nome di un altro ex Juve, Tognozzi, e di Giraldi.



Da Parma invece arrivano conferme in merito all'indiscrezione su un interessamento blucerchiato per Mauro Pederzoli, attuale ds del club gialloblù. Secondo La Gazzetta di Parma i contatti tra Pederzoli e la Samp di Radrizzani e Manfredi sarebbero confermati. Pederzoli ha un contratto fino a giugno 2024 con il club ducale.