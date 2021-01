La notizia dell'interesse del Parma per il centrocampista della Sampdoria Albin Ekdal è divampata all'improvviso, anche in maniera piuttosto inattesa dal momento che si attendeva a giorni la notizia del prolungamento di contratto fino al 2022 del centrocampista doriano. Eppure, le indiscrezioni che circolano in queste ore vanno nella direzione di una trattativa. I gialloblù, dopo una prima richiesta, sarebbero tornati alla carica per assicurarsi il numero 6 blucerchiato dopo aver perfezionato l'arrivo di Conti.



Secondo Sky Sport la Sampdoria può valutare la partenza di Ekdal, però soltanto dopo domenica, quando sarà andata in archivio proprio la sfida con i gialloblù. A quel punto però Ferrero potrebbe prendere in considerazione la cessione del giocatore, se l'offerta verrà ritenuta adeguata. La valutazione fatta dalla Sampdoria per Ekdal attualmente dovrebbe essere di circa 5 milioni più bonus.