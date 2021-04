Dopo Sampdoria-Napoli, come di consueto la società blucerchiata riprenderà oggi gli allenamenti al Mugnaini. Nella rotta doriana adesso c'è il Verona di Juric, avversario di sabato al Ferraris. Ranieri, in vista della sfida con i gialloblù, dovrà monitorare con attenzione la condizione di quattro giocatori.



I problemi secondo Il Secolo XIX riguardano due attaccanti, un centrocampista e un difensore. Andranno valutati con attenzione Fabio Quagliarella, uscito anzitempo domenica e che continua a lamentare un fastidio all'adduttore, ma anche Ernesto Torregrossa, sempre alle prese con il problema al polpaccio. Nei giorni scorsi si sono fermati pure Albin Ekdal per un problema al retto femorale accusato in Nazionale, e pure Lorenzo Tonelli, fermato dalla consueta tendinopatia.