Attraverso il sito ufficiale della Sampdoria arriva il report dell'allenamento odierno agli ordini di Claudio Ranieri che continua a fare i conti con un'infermeria che non si svuota in vista del Verona.



IL REPORT - In mattinata, sul campo 2 del “Mugnaini” di Bogliasco, Claudio Ranieri e lo staff hanno suddiviso i blucerchiati in due gruppi ma con lo stesso programma da 90 minuti: riscaldamento, sviluppo della forza in palestra e trasformazione in campo sotto forma di esercitazioni tecnico-tattiche per la fase difensiva e offensiva.



GLI INFORTUNATI - Kristoffer Askildsen è ritornato in gruppo, mentre Karol Linetty e Morten Thorsby hanno svolto lavori personalizzati tecnico-metabolici sul campo. Percorso riabilitativo post-intervento per Alex Ferrari. Domani, venerdì, la squadra sosterrà un’altra seduta mattutina.