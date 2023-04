Fino a poco tempo fa, la permanenza a Genova di Dejan Stankovic sembrava molto plausibile. Certo, sussiteva l'incognita della società, il futuro e i piani per la prossima stagione, ma l'allenatore serbo si era dato disponibile e pienamente calato nella realtà della Sampdoria. E lo stesso presidente Marco Lanna lo aveva confermato a parole a più riprese. Il tutto, è bene ribadirlo, al netto della situazione drammatica dei conti e delle casse blucerchiate, oltre all'incertezza sul futuro.



Adesso però l'idillio sembra essersi incrinato. I risultati non sono arrivati, la media punti resta disastrosa, e a livello di gioco la Samp ha avuto un'involuzione. Anche dalle dichiarazioni di Stankovic traspare nervosismo, un nervosismo che sabato, durante la partita con lo Spezia, ha portato il mister a litigare con un tifoso presente in tribuna che lo aveva criticato. Il sostenitore doriano, poi portato via dall'impianto, aveva rivolto alcune accuse a Stankovic che ha risposto per le rime. Anche parecchie frasi dell'alleantore hanno cambiato tono, relativamente al futuro e ad una sua riconferma sulla panchina della Samp che la dirigenza sta valutando, nonostante il feeling con il ds Baldini e con lo stesso Lanna.