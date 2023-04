La partita con la Cremonese ha di fatto condannato, almeno virtualmente, la Sampdoria. E così, al termine dell'incontro, la dirigenza blucerchiata ha voluto confrontarsi con l'allenatore Dejan Stankovic. Dopo il triplice fischio infatti, nella pancia del Ferraris, il presidente Marco Lanna, accompagnato dal direttore sportivo Mattial Baldini, si è intrattenuto a lungo con l'allenatore serbo.



COLLOQUIO - L'incontro è stato aperto, anche piuttosto diretto. Le parti hanno affrontato in maniera chiara la discussione, mettendo sul piatto quelle che sono state le difficoltà e gli errori commessi sino ad oggi. La Samp sa che la situazione è disperata. Presidente e ds hanno chiesto a Stankovic di portare a casa 6 punti dai prossimi scontri diretti, con Lecce e Spezia, ma sanno benissimo che il discorso salvezza, adesso, dipende solo dall'eventuale 'suicidio' sportivo di altri club.



CONFERMA - Al termine del faccia a faccia, Stankovic è partito per Milano, in modo tale da assistere alla partita del figlio, che gioca nell'Inter Primavera. Qualcuno a Genova si è posto anche domande in merito alla posizione del tecnico, a cui vengono imputate alcune scelte non convincenti e che ha anche una media punti piuttosto bassa (0,62 a partita). Il Doria, però, andrà avanti con Stankovic. C'è piena condivisione delle linee di comportamento, e soprattutto la Samp, che anche volendo non potrebbe sostituire l'allenatore, avendone già tre a libro paga, ha voluto ribadire la sua fiducia nei confronti dell'ex Stella Rossa.