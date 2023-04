Delusione nelle parole di Dejan Stankovic, tecnico della Sampdoria, dopo la sconfitta all'ultimo minuto contro la Cremonese. Ecco cosa ha detto l'allenatore blucerchiato a Dazn: "Non mi sarei aspettato un finale simile. C'è tanta delusione. Dispiace per i ragazzi, ma anche per i tifosi. I giocatori hanno dato tutto, due di loro giocavano con la febbre, uno era stirato e infatti nel finale in quattro hanno chiesto il cambio. Abbiamo il dovere di dare tutto fino alla fine. Chi non la pensa così può anche andarsene, ma so che i miei ragazzi non mi lasceranno deluso".