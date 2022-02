Nelle ultime, convulse ore di mercato la Sampdoria, alla ricerca di un attaccante con determinate caratteristiche richieste da Giampaolo, ha provato a riportare in Italia una vecchia conoscenza del calcio tricolore e del Milan, ossia Mbaye Niang.



L'attaccante senegalese attualmente è al Bordeaux, dove ha segnato un gol in 10 partite. L'interessamento blucerchiato, però, è stato immediatamente declinato. La Samp, secondo le indiscrezioni provenienti da oltralpe, ha incassato un secco rifiuto da parte di Niang, non interessato ad un trasferimento in prestito secco. La punta classe 1994 poco dopo ha respinto pure l'interessamento della Salernitana.