La stagione di Emil Audero con la Sampdoria non sta passando inosservata. L'estremo difensore blucerchiato ha offerto prestazioni di alto livello, e il portiere sta entrando nel mirino di numerose big. Oltre all'Inter, anche il Milan nei giorni scorsi avrebbe valutato il profilo del numero uno doriano.



Il recente rinnovo con la Samp dell'ex giocatore della Juventus però avrebbe frenato i rossoneri. Audero ha prolungato il contratto sino al 2026, e questo fatto secondo Il Corriere dello Sport avrebbe scoraggiato il Milan, che sarebbe orientato su altri profili in caso di partenza di Donnarumma, come Mike Maignan del Lilla, Juan Musso dell’Udinese e Alessio Cragno del Cagliari.