Le due facce del rinvio, per quanto riguarda la Sampdoria, sono sintetizzate in due numeri: quattro e venti. Quattro sono le assenze che i blucerchiati avrebbero dovuto fronteggiare nel match con l'Hellas Verona, in programma per questa sera. Due dei calciatori che non sarebbero stati disponibili per la gara con i gialloblù, ossia Ramirez e Murru, salteranno anche la prossima partita, sia essa Roma-Sampdoria o nuovamente Sampdoria-Verona. L'uruguaiano e il sardo erano squalificati, e tali resteranno anche nel prossimo turno.



Sir Claudio però spera di recuperare gli altri indisponibili, a partire da Karol Linetty per arrivare a Morten Thorsby, Anche Colley non era stato benissimo in settimana per un problema gastrointestinale, era stato convocato ma sarebbe partito dalla panchina. La valutazione di Ranieri potrebbe essere la stessa anche nel prossimo turno, ma almeno potrà contare su un Colley a pieno servizio.



Il dato che preoccupa la Samp però è un altro: sono gli oltre venti giorni senza scendere in campo per Quagliarella e compagni, impegnati l'ultima volta il 16 febbraio, nell'1-5 rimediato dalla Fiorentina. In caso la Lega dovesse variare i calendari, e la Samp dovesse scendere in campo già sabato, sarebbero trascorsi esattamente 20 giorni dall'ultima partita, mentre se il programma dovesse rimanere invariato, i giorni sarebbero 21 (Roma-Samp è prevista addirittura per domenica sera). Un'enormità, in questo punto della stagione, estremamente delicato sotto l'aspetto del ritmo partita.