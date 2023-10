Il peso dell'attacco della Sampdoria, per questo campionato, dovrà necessariamente reggersi sulle spalle di Sebastiano Esposito. La punta, arrivato in estate in prestito dall'Inter, ha cominciato di recente ad inserirsi nelle rotazioni di Pirlo perché prima ha dovuto smaltire un problema fisico muscolare fastidioso. Adesso però Esposito è in forma, e il tecnico gli ha subito dato spazio.



L'accordo tra la Samp e i nerazzurri prevederebbe un obbligo di riscatto, legato a due condizioni: una è la percentuale di presenze in squadra, la seconda è la promozione in Serie A. La prima clausola è facile da raggiungere, più complesso invece sperare nel salto di categoria in questo campionato. Potrebbe però esserci una soluzione: a fine stagione non è escluso infatti secondo Sampnews24.com che l'Inter e la Samp si siedano ad un tavolo per ragionare e trovare una quadra, magari rinnovando il prestito di Esposito.