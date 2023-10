Dopo l’omologa del piano di ristrutturazione, inizia per la Sampdoria una nuova fase, in cui dovrà dare seguito agli accordi con i creditori. Lo stralcio del debito del club dell'ex presidente Ferrero è stato di novanta milioni di euro mentre i restanti 45, accollati da Radrizzani e Manfredi, verranno divisi in varie rate.



La prima rata, scrive Il Secolo XIX, verrà saldata entro le prossime due settimane, come da accordi contenuti nel piano. La cifra è di 8 milioni di euro. L'omologa ha anche un effetto positivo sul conto economico della Sampdoria, ossia una sopravvalutazione di 40-50 milioni di euro, utili per rafforzare il patrimonio netto della società. A beneficiarne sarà anche la contabilità di bilancio 2023.