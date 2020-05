Tra le situazioni da monitorare con attenzione in casa Sampdoria c’è quella relativa al possibile riscatto di Jeison Murillo, trasferitosi in prestito a gennaio al Celta Vigo e subito trasformatosi in una colonna portante della formazione di Junyent. L’acquisto a titolo definitivo da parte dei galiziani sembrava scontato, in realtà però la situazione sarebbe decisamente più incerta. Gli spagnoli infatti hanno in ballo anche la spesa per un altro calciatore piuttosto importante, Rafinha, e la cifra necessaria è particolarmente alta.



Il Celta dovrebbe sborsare complessivamente 30 milioni di euro per entrambi i giocatori, ma la situazione finanziaria del club post Coronavirus renderà piuttosto complicato questo scenario. Secondo Sampnews24.com gli spagnoli dovranno scegliere soltanto uno dei due calciatori, e Murillo – ma anche la Sampdoria – sperano che la scelta ricada sul colombiano ex Inter.