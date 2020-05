Tra le situazioni da monitorare per la Sampdoria ci sono anche quelle legate ai calciatori in prestito. Una delle vicende più importanti è senza ombra di dubbio quella di Lorenzo Tonelli, arrivato dal Napoli dopo una lunga trattativa. Il calciatore è stato prelevato in prestito dalla Samp, ma il suo riscatto resta legato alla salvezza della squadra in Serie A.



Diversa la situazione di altri due giocatori, Gonzalo Maroni e Andrea Seculin. Entrambi, scrive Sampnews24.com, faranno ritorno rispettivamente al Boca Juniors e al Chievo Verona, le due società che li hanno prestati alla Samp.