Il futuro di Dodò sarà lontano dalla Sampdoria, ormai si è capito abbastanza chiaramente. Il terzino brasiliano, dopo un lungo e difficile periodo da fuori rosa, ha accettato il corteggiamento del Santos, tornando in Brasile e ritrovandosi come calciatore nel club di San Paolo.



L'ex Inter e Roma si è trasferito in bianconero con la formula del prestito, ma l'intenzione del Santos è quella di riscattarlo. A confermarlo è lo stesso presidente della squadra brasiliana, Jose Carlos Peres, a globoesporte.com. Il patron paulista ha rivelato anche un retroscena di mercato riguardante Leo Cittadini, centrocampista centrale in forza proprio al Santos: "C’era un interesse della Sampdoria, ma non hanno accettato Cittadini come contropartita tecnica" ha raccontato Peres. "Al momento Dodô è un loro giocatore, ma adesso è qui da noi ed eserciteremo il nostro diritto di riscatto. Abbiamo provato a intavolare uno scambio coinvolgendo Cittadini nell’operazione – ma non c’era la volontà da parte loro, e in realtà neanche da parte nostra". La Samp sembra intenzionata a percepire il riscatto cash, per una cifra che oscilla tra gli 1,5 e i 2 milioni di euro.