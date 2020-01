Un'operazione da definire in uscita, poi sarà tempo di acquisti: il Sassuolo in queste ore sta perfezionando l'accordo con la Fiorentina per Duncan poi, dopo aver ceduto il centrocampista ex Sampdoria ai viola, la squadra neroverde busserà alla porta blucerchiata chiedendo a Ferrero Gianluca Caprari.



Secondo Sky Sport l'assalto degli emiliani partirà dopo aver trovato l'accordo per il trasferimento di Duncan, che dovrebbe arrivare nelle prossime ore. A quel punto il Sassuolo presenterà un'offerta ai blucerchiati, che chiedono circa 13 milioni per l'attaccante scuola Roma, corteggiato da parecchie società comprese Spal, Parma e la stessa Fiorentina.