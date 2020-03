Massimo Ferrero e di conseguenza la Sampdoria restano in attesa di scoprire le nuove date per l'udienza di ammissione al concordato preventivo di Farvem Real Estate e Eleven Finance, due società facenti parte del gruppo del Viperetta. L'emergenza Coronavirus infatti ha fatto slittare i termini, previsti per il 21 e 23 marzo. Il nuovo calendario dipenderà dalla vicenda legata all'epidemia, ma le udienze attualmente sono sospese almeno sino al 15 aprile.



Nel frattempo, all'interno del complesso mondo di società riconducibili al Viperetta, vanno registrati alcuni movimenti significativi. Uno riguarda ad esempio la Holding Max, controllante dei vari rami (cinematografico e sportivo) di proprietà della famiglia Ferrero. I movimenti hanno coinvolto il celebre e 'famigerato' 4,76% (pari a 2.380 euro su un capitale sociale di 50.000 euro complessivi) venduto nel 2016 dal nipote di Ferrero Giorgio a un misterioso acquirente, che non si è mai rivelato usando sempre come schermo Unione Fiduciaria, una società di servizi delle banche popolari italiane.



Lo scorso 3 febbraio secondo Il Secolo XIX il 'fiduciante' (che potrebbe essere un parente di Ferrero, ha cambiato schermo, passando da Unione Fiduciaria a Pkb Servizi Fiduciari, una società divisa con il 70% di proprietà di Pkb Privat Bank e il 30% a Cassa Lombarda.