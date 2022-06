Il sogno Dennis Praet, per la Sampdoria, sembra molto molto complesso da concretizzare. Il giocatore piace molto a Giampaolo, ma per portarlo a Genova dovrebbero verificarsi una serie di incastri decisamente poco plausibili ad oggi.



Attualmente Praet, che ha trascorso l’ultima stagione a Torino, ha costi proibitivi per la Samp. La stessa squadra granata medita sull’eventuale riscatto, e per inserirsi i blucerchiati avrebbero bisogno in primis di convincere il belga ad accettare un notevole abbassamento di ingaggio. Seconda condizione fondamentale, la Samp dovrebbe mettere a segno plusvalenze tali da sorreggere un investimento del genere. Ovviamente, in tutto ciò il Leicester non dovrebbe trovare un acquirente per il classe 1994.