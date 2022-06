A volte ritornano. E’ il caso, ad esempio, di Maxime Leverbe, uno che la maglia della Sampdoria l’ha già vestita in passato. Il difensore era stato portato in blucerchiato da Pecini nel 2017, e ha giocato l’ultima stagione al Pisal, che a suo tempo lo aveva messo sotto contratto approfittando del fatto che si fosse svincolato dal Chievo.



Secondo Il Secolo XIX Leverbe avrebbe da parte sua anche il gradimento di mister Giampaolo, che lo aveva già portato in ritiro a Ponte di Legno nel 2017. Leverbe era già in possesso delle famose ‘conoscenze’ richieste dal mister doriano.