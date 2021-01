C'è un giocatore che, nonostante le smentite di rito di Claudio Ranieri, sembra ormai uscito dalle rotazioni della Sampdoria. E' il trequartista Gaston Ramirez, in scadenza di contratto con i blucerchiati e destinato molto probabilmente a lasciare Genova. Se a giugno, oppure già a gennaio, non è dato saperlo.



Secondo l'edizione odierna de La Repubblica però c'è una società che potrebbe a breve tornare alla carica di Ramirez. Si tratta del Torino di Marco Giampaolo, dove l'uruguaiano oltretutto troverebbe un suo grande estimatore. I granata ci avevano già provato in estate, ma il tentativo sul gong di mercato non era andato a buon fine. Ora però la società di Cairo potrebbe annodare nuovamente i rapporti con il procuratore di Ramirez, Bentancur, per provare a portarlo alla corte di Giampaolo già a gennaio.