Ieri Massimo Ferrero ha proposto alla Roma il talento danese della Sampdoria Mikkel Damsgaard. Lo ha fatto pubblicamente, suscitando peraltro reazioni non troppo convinte tra i tifosi blucerchiati, ma neppure tra quelli giallorossi. Il club della Capitale, infatti, ha bisogno di un centrocampista, ma con caratteristiche presumibilmente differenti da quelle del giocatore classe 2000. Nel frattempo, dall'Inghilterra arrivano voci sul forte interessamento del Tottenham per il giocatore doriano.



Secondo La Repubblica gli Spurs avrebbero anche già presentato la prima offerta per Damsgaard: la cifra è importante, superiore ai 20 milioni di euro, ma inferiore a quanto richiesto dalla Samp. Stando al quotidiano, una buona base di partenza potrebbe essere 30 milioni, Ferrero spera di incassarne anche 40, ma l'importo sembra poco plausibile.