Ieri, sui media turchi rimbalzava un'indiscrezione piuttosto importante, relativa al futuro di Jakub Jankto. L'esterno della Sampdoria veniva dato praticamente in partenza, direzione Trabzonspor, ricca società della Super Lig. La notizia, in realtà, proveniva dalla Repubblica Ceca, originariamente pubblicata sul portale Denik, e parlava di una ricca offerta da parte del club di Trebisonda, sia per il cartellino del giocatore - valutato parecchio dalla Samp - sia per l'ingaggio dell'ex Udinese. Si parlava addirittura di annuncio imminente, anche se in realtà non erano emersi rumors in merito.



In realtà pare che la trattativa non sia neppure decollata, a causa della volontà di Jankto. Il ceco avrebbe respinto al mittente il corteggiamento del Trabzonspor, non essendo intenzionato a trasferirsi in Turchia in questa sessione. Il giocatore sa di avere mercato in campionati più prestigiosi, ad esempio quello inglese e soprattutto tedesco, e a 25 anni difficilmente potrebbe accettare un passo indietro nella sua carriera.