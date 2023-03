C'è un passo avanti nella questione societaria della. Da qualche tempo, uno strumento di recente introduzione, che permette agli imprenditori in difficoltà di intraprendere un percorso riservato e stragiudiziale per la ristrutturazione o il risanamento aziendale. CiòNella vicenda c'è stato da poco uno sviluppo. Proprio ieri è stato diffuso ilconfermando le misure protettive generali richieste. Ciò comporta, ad esempio l'impossibilità da parte dei creditori della società di "acquisire diritti di prelazione se non concordati con l’imprenditore" e "iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l’attività d’impresa". In sostanza,, che non potranno richiedere restituzioni di crediti e/o intraprendere azioni di rivalsa come decreti ingiuntivi.Inoltre, si legge ancora nel decreto, "la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o di accertamento delloo provocare la risoluzione, né potranno anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell’imprenditore per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori rispetto alla pubblicazione dell’istanza di negoziazione assistita". Tutto ciò, ovviamente, fatto salvo il caso in cui il Tribunale non disponga la revoca delle misure protettive. In quel caso, i benefici della composizione negoziata decadrebbero.La composizione negoziata ha infatti il grosso vantaggio di essere accettata dalle norme della Lega Calcio, a differenza ad esempio dei concordati.