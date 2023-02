La presenza di Massimo Ferrero ieri sera in Tribuna all'Olimpico per la partita tra la Sampdoria e la Lazio ha fatto imbestialire i tifosi blucerchiati. I sostenitori doriani si stanno facendo una domanda ben precisa, come ha fatto il Viperetta ad ottenere l'accesso all'impianto della Capitale? La risposta non coinvolge né la Sampdoria né la Lazio, bensì la Sport e Salute.



Secondo Il Secolo XIX, sarebbe stata proprio l'azienda pubblica italiana, il cui azionista unico è il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ad emettere il titolo d'accesso per Massimo Ferrero. La Sport e Salute, che supporta l'insieme delle attività del CONI e si avvale della titolarità di tutti i suoi beni, è "la Società pubblica italiana che si occupa dello sviluppo dello sport in Italia, fornendo servizi di carattere generale. Sport e Salute è la Società dello Stato e la struttura operativa del Governo nella politica pubblica sportiva per la promozione dello sport di base e dei corretti stili di vita e distribuisce i contributi pubblici agli Organismi sportivi".