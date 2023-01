Commozione, lacrime e una meravigliosa, splendida coreografia. Sampdoria-Udinese è di nuovo la partita di Gianluca Vialli, con il pubblico blucerchiato unito nel ricordo del suo indimenticabile campione. Troppo fresca la partita con il Napoli per organizzare qualcosa, ma per l'appuntamento odierno il club blucerchiato e il presidente Lanna si sono dati davvero da fare. E i tifosi doriani non hanno deluso.



LEGENDS - Prima del fischio d'inizio, sul prato del Ferraris sono scese le 'Legends' del club, i protagonisti dello Scudetto uniti nel ricordo di Luca. Sul campo di Marassi, di fronte alla Gradinata Sud, c'erano Pagliuca, Vierchowod, Branca e Cerezo, e poi ancora Lombardo, Invernizzi, e ovviamente il presidente Lanna, che ha letto un commuovente discorso mentre sui maxischermi dell'impianto scorrevano le immagini di Vialli alla Samp e una toccante intervista al bomber.



COREOGRAFIA - A fare da contraltare, di fronte alla Sampd'Oro, ci ha pensato la Gradinata Sud che ha preparato una splendida coreografia. Un enorme striscione, che recitava "Il tuo coraggio, la nostra forza" e sotto due enormi bandiere a fare da cornice ad una gigantografia di Vialli in blucerchiato. Il presidente Lanna ha concluso il discorso con la voce rotta, ma tutti i compagni avevano gli occhi lucidi. E con loro, altre 17mila persone.