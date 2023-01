Alla faccia del ‘’. Ho passato gran parte del lunedì a martoriarmi le orecchie con questa nuova, tremenda locuzione mutuata dall’inglese, che individua sulla base di un non meglio precisato studio il giorno più triste dell’anno. Tra l’altro, chissà perché il ‘blu’ deve essere il colore della tristezza. Comunque, ho trascorso la giornata pensando a quanto fosse stupida questa cosa. Eppure sin dalla primissima mattina hanno iniziato a sommarsi tante piccole scemenze in grado di peggiorarmi l’umore.Sì, certo.Sta di fatto che uno alla sera, dopo le sue mille menate giornaliere, vorrebbe rilassarsi, staccare il cervello, sfogarsi, guardare una partita di pallone e magari risollevare un po’ il morale. Invece,. Oltretutto, per me è stato mostruosamente difficile dissimulare. Ero in diretta, negli studi di una trasmissione genovese, e il conduttore mi ha chiesto: “Lorenzo, cosa ne pensi? Non hai più detto una parola”.E’ vero, mi sono ammutolito negli ultimi dieci minuti di Empoli-Sampdoria. Sono proprio crollato, con tante domande in testa. La principale, però, è una.Già, chi può difendere adesso la Sampdoria? Chi può difendere una società bistrattata, senza peso, evidentemente considerata come un inquilino fastidioso? Ho l’impressione che, dai vertici del calcio, la Sampdoria oggi venga vista come un appestato,Chi può difendere un club trattato negli ultimi vent’anni dai suoi stessi proprietari prima come una zavorra da malsopportare, e poi come una tetta da mungere e strizzare sino a quando non avvizzisce?Chi la difende, la Sampdoria? Marco Lanna ci ha provato, ai microfoni delle varie televisioni, ma è un. Gli episodi controversi o clamorosi ci sono sempre stati. Sono abituato a metterne in conto almeno uno a campionato, massimo due. Appunto, massimo due. Qui, per noi, sono almeno quattro o cinque incredibili torti in neppure un girone. Un paio li puoi attribuire alla sfiga.. E’ iniziato tutto con quella inspiegabile decisione della prima giornata con l’Atalanta, poi il copione si è snodato uguale per tutto un semestre.A rendere ancora più blu il blu del lunedì di ieri ci si è messo anche la sensazione di latente. Il migliore in campo dell’Empoli è risultato Vicario. I blucerchiati hanno combattuto, e sono stati puniti oltre i loro demeriti, dopo aver creato più azioni in novanta minuti che in un intero girone. La squadra di Stankovic, seppur in maniera fragile e confusionaria, ha lottato ed è sembrata viva. Questa è una stagione storta, è evidente. Ogni sliding door ha sempre imboccato la china sbagliata:Infine, faccio una sottolineatura sul grido d’allarme lanciato da Marco Lanna. Non credo che quelle del presidente siano dichiarazioni casuali. Ha detto le cose come stanno, abbastanza chiaramente.è evidente. C’è chi aveva promesso di intervenire per salvarla. Spero che alla persona in questione siano fischiate le orecchie, anche se non sono sicuro abbia la sensibilità per accorgersene.