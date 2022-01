La Sampdoria, nella preparazione alla partita con il Cagliari, ha dovuto fare i conti anche con il Covid. Il giro di tamponi effettuato alla ripresa dopo le vacanze natalizie ha evidenziato due positività, quelle del portiere Wladimiro Falcone e del terzino sinistro Tommaso Augello. In casa Samp, però, c'era pure un altro positivo, rilevato durante i tamponi di controllo nel periodo lontano da Bogliasco.



Secondo Il Secolo XIX il terzo positivo, la cui identità non era stata comunicata dal club, si sarebbe già negativizzato e sarebbe tornato a disposizione di mister D'Aversa. L'allenatore dovrà preparare la sfida ai rossoblù quindi senza i soli Augello, Falcone e Colley, impegnato tutto il mese in Coppa d'Africa con il Gambia. A proposito di Gambia, nella nazionale africana è scoppiato un vero e proprio focolaio, con 16 giocatori contagiati su 28 complessivi.