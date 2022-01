La Sampdoria sta per chiudere un trequartista, da affidare a mister Giampaolo insieme a Stefano Sensi. Il giocatore in questione è Abdelhamid Sabiri, trequartista marocchino classe 1996 di proprietà dell’Ascoli. Il club blucerchiato è ai dettagli con la società bianconera per il trasferimento del giocatore.



L’affare verrà imbastito sulla base del prestito oneroso, da poco più di 100.000 euro, con diritto di riscatto in favore di Corte Lambruschini. Sabiri, giocatore talentuoso, in questa stagione aveva avuto alcuni dissapori con la società, che spesso gli hanno impedito di essere convocato. Il suo score in Serie B, nel 2021-2022, è di 11 presenze e 3 reti.